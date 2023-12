Al parco Falcone-Borsellino di Ragusa saranno piantati 60 alberi di ulivo

Saranno piantumati ben 60 alberi di ulivo al parco Falcone-Borsellino di via Australia-via Alberto Sordi a Ragusa. L’evento si svolgerà alle 15 al parco in via Alberto Sordi. Questa iniziativa è promossa dal Comune di Ragusa in collaborazione con il Lions Club International.

PIANTARE GLI ALBERI: UN BENE, NON SOLO ESTETICO

L’assessore al Verde Pubblico, Mario D’Asta, sottolinea l’importanza degli alberi non solo per l’ambiente ma anche per il benessere delle persone e per migliorare l’aspetto estetico delle zone urbane. Un bel parco rappresenta il luogo ideale per trascorrere del tempo, sia da soli che in compagnia, magari leggendo un buon libro.

La piantumazione di circa 60 ulivi nel Parco Falcone e Borsellino rappresenta un’occasione significativa, e l’assessore sarà presente insieme al Sindaco Peppe Cassì e al Lions International, al quale rivolge un ringraziamento per il loro impegno.

Foto: repertorio