Al Nino Baglieri di Modica l’ipotesi di nuovo reparto di degenza breve.

Si studia l’ipotesi di un nuovo reparto di astanteria all’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica. Otto posti letto per affrontare le emergenze immediate del Pronto soccorso in attesa poi che il paziente venga smistato nel reparto di competenza.

Il commissario straordinario dell’Asp di Ragusa, dottor Gaetano Sirna, ha scritto all’assessore regionale alla Sanità per chiedere ufficialmente l’istituzione del reparto.

L’ospedale serve circa una popolazione di 115 mila abitanti, compresi coloro che arrivano da Rosolini, Pachino e Portopalo.

Chiaramente si tratta di un iter da seguire con attenzione ma il primo atto ufficiale è stato compiuto, adesso bisognerà attendere la risposta dall’Assessorato.

Grazie alla creazione del nuovo reparto di degenza breve e al conseguente raddoppio del personale medico ed infermieristico verrebbero alleviati tanti disagi sia all’utenza sia a chi vi lavora quotidianamente. E non dimentichiamoci anche l’acquisto, quello già realtà, di due nuove apparecchiature per la TAC, una delle quali è destinata proprio al Pronto Soccorso, storicamente il reparto più in sofferenza dell’intero Ospedale.

A darne notizia è l’onorevole Ignazio Abbate.