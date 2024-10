Al Modica va il derby di campionato

Al Modica il primo atto in campionato nel derby contro il Vittoria. Il finale di 3-2 regala la vittoria ai rossoblu che staccano una diretta avversaria e continuano il loro percorso con la quarta vittoria in quattro gare.

Primo tempo subito pieno di emozioni con il Modica che all’8 ha una buona occasione per portarsi in avanti, la palla viaggia in area di rigore ma nessuno riesce a spingerla in porta. Al 12’ una grande occasione con Maimone che batte una splendida punizione parata da Malandrino, sul pallone si avventa poi Belluso che centra il palo. Al 18’ arriva il vantaggio ospite con un cross di Gueye che pesca in mezzo all’area Agudiak, l’attaccante tutto solo spinge il pallone in rete di testa e porta avanti i suoi. Al 31’ ancora Modica in avanti con Belluso che da fuori sfiora l’incrocio ma non trova il pareggio. Questa azione è il preludio al che arriva dopo un solo minuto, Arquin scambia alla perfezione con Idoyaga, un rimpallo lo lancia solo in mezzo all’area e l’attaccante francese non sbaglia il gol del pareggio. Al 40’ arriva la traversa di De Vivo per il Vittoria che sperava nel vantaggio, ma solo cinque minuti dopo arriva il gol di Belluso che di testa manda in rete una buona punizione di Maimone. Il finale del primo tempo vede, dunque, i rossoblu avanti.

Nella ripresa il Modica inizia subito forte con Idoyaga che parte in un’azione solitaria propiziata da Arquin, l’argentino salta un paio di avversari e la mette di sinistro in rete. Al 10’ ancora un’occasione per il Modica che vede Belluso da buona posizione mandare un pallone lento verso la porta difesa da Malandrino. Due minuti più tardi è la volta di Schembari, ancora una volta il pallone risulta facile da parare. Al 17’ la difesa rossoblu rallenta la presa, ingannata da un possibile fuorigioco, nell’occasione il pallone messo in mezzo rischia di finire direttamente in porta ma Pontet si supera e chiude lo specchio. Al 32’ c’è ancora tempo per Idoyaga che prova un sinistro a giro finito alto. Il Vittoria accorcia le distanze al 34’ con uno schema su punizione, Privitera la mette in mezzo e trova Sanchez pronto a buttarla in rete. Al 41’ il miracolo di Malandrino su Arquin è risposto al 48’ quanto Pontet chiude perfettamente lo specchio a Gueye lanciato a rete. Il finale è di 3-2 per i rossoblu che si regalano la quarta vittoria consecutiva.

“Sono felice dei miei ragazzi perchè hanno giocato una partita importante contro una squadra di livello – dichiara il mister rossoblu Pasquale Ferrara – Arrivavamo a questa partita con parecchie difficoltà e defezioni in rosa ma questi uomini sono stati in grado di non farlo notare. Sono felice anche dei ragazzi più giovani e dei nuovi arrivati, vedi i vai Success, Francofonte e Triolo. Siamo in crescita e dobbiamo continuare a lavorare su questo percorso”.

MODICA CALCIO – VITTORIA 3-2

Modica Calcio: Pontet, Triolo, Messina (25’ st Cacciola), Mallia (15’ st Mollica), Schembari, Incatasciato (28’ st Kondila), Maimone (20’ st Francofonte), Rossi, Arquin, Idoyaga, Belluso (15’ st Success). Panchina: La Licata, Cappello, Success, Mollica, Cacciola, Susino, Francofonte, Vitelli, Kondila. Allenatore: Pasquale Ferrara.

Vittoria: Malandrino, Hardes (20’ st Cannarozzi), Diop, Privitera, Sanchez (40’ st Sferrazza), Margignetti, Digiacomo (20’ st Mititelu), Leggio (40 st Lo Nigro), Agudiak, De Vivo (30’ st Lucarelli), Gueye. Panchina: Cirnigliaro, Sferrazza, Lucarelli, Lo Nigro, Cannarozzi, Mititelu, Rufini, Iapichino, Fiorilla. Allenatore: Danilo Rufini.

Marcatori: 18’ pt Agudiak (V), 31’ pt Arquin (M), 45’ pt Belluso (M), 3’ st Idoyaga (M), 34’ st Sanchez (V)

Ammoniti: Rossi, Mallia, Schembari (M) Diop, Cannarozzi, Malandrino, Mititelu (V)



