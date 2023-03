Al Guzzardi il nuovo posto di polizia in pronto soccorso. Presto potrebbe arrivare anche a Ragusa e Modica

E’ stato inaugurato stamani a Vittoria il nuovo posto di polizia che sarà fisso all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Si tratta di una direttiva che vuole rendere più sicuri per i sanitari e di conseguenza anche per l’utenza, i pronto soccorso siciliani. Sono noti, infatti, casi di aggressione a medici, infermieri e personale sanitario avvenuti un po’ in tutti i presidi dell’isola.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato gli organi di polizia, il Questore Giusy Agnello che ha tagliato il nastro, il dottor Giuseppe Ranieri, prefetto di Ragusa, il direttore medico del presidio dottor Giuseppe Drago, il primario del pronto soccorso dottorg Giuseppe Molino e le autorità civili e militari.

AL GUZZARDI SI REGISTRANO MAGGIORI PROBLEMI RISPETTO AD ALTRE STRUTTURE OSPEDALIERE DELLA PROVINCIA



Il progetto è stato avviato, in via prioritaria, presso l’ospedale “Guzzardi” dove le statistiche rivelano un numero di referti scaturenti da reati più elevato rispetto a quello delle strutture ospedaliere di Ragusa e Modica, con l’auspicio che possa essere esteso, in tempi brevi, anche agli ospedali di Ragusa e Modica, per garantire una maggiore sicurezza ai pazienti e agli stessi operatori sanitari che potrebbero essere vittime di aggressioni o azioni di disturbo all’interno dei luoghi di lavoro.

COME FUNZIONERA’ IL NUOVO POSTO DI POLIZIA



Il servizio sarà svolto da personale qualificato che garantirà la presenza quotidiana di almeno un operatore dalle 8 alle 20 di tutti i giorni feriali e che agevolerà l’attività di Polizia Giudiziaria qualora si rendesse necessario fornire una risposta tempestiva.

L’Agente preposto opererà in stretto raccordo con le sale Operative della Questura e del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, tramite una linea dedicata, a garanzia del pronto invio di pattuglie nei casi di necessità.