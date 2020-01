Al cinema con il biglietto a metà prezzo. Ecco come fare - Ragusa Oggi

Al cinema con il biglietto a metà prezzo. Ecco come fare

Biglietti del cinema praticamente a metà prezzo fino al 26 gennaio per poter vedere il film preferito. Grazie ad un accordo raggiunto con Qmi sarà possibile assistere ai film in programmazione in alcune sale cinematografiche approfittando del forte sconto Groupon pari al 43%. Tra le pellicole anche il film record di incassi diretto e interpretato da Checco Zalone dal titolo “Tolo Tolo”.

Per approfittare dello sconto è semplicissimo. Basta CLICCARE QUI PER ACQUISTARE IL BIGLIETTO A PREZZO SCONTATO VALIDO FINO AL 26 GENNAIO e poi seguire le istruzioni indicate dopo l’acquisto.

Trama film Tolo Tolo

Spinazzola, cuore delle Murge pugliesi. Checco rifiuta il reddito di cittadinanza e apre un sushi restaurant ma, dopo l’entusiasmo iniziale, fallisce miseramente e decide di fuggire dai creditori e dal fisco “là dove è possibile continuare a sognare”: ovvero in Africa, dove si improvvisa cameriere per un resort esclusivo. Lì incontra Oumar, cameriere con il sogno di diventare regista e la passione per quell’Italia conosciuta attraverso il cinema di Pasolini. Improvvisamente in Africa scoppia la guerra e i due sono costretti a emigrare, anche se Checco non punta all’Italia ma ad uno di quei Paesi europei in cui le tasse e la burocrazia sono meno pressanti che nel Bel Paese. A loro si uniranno la bella Idjaba e il piccolo Doudou (“come il cane di Berlusconi”). Riusciranno i nostri eroi (l’espressione non è usata a caso) a portare a termine il “grande viaggio da clandestini”?

Lo sconto è applicabile anche in altri cinema della Sicilia, della Puglia e della Calabria. Ecco tutte le sale aderenti

Come usare il coupon : Effettua il login sul sito, oppure registrati Effettuato l’accesso, clicca in alto a destra sul tuo nome “Codici e Voucher”. Dovrai inserire il codice Groupon nell’apposito spazio sotto la scritta “Inserisci codice” e cliccare su “associa codice” Scegli data, provincia, film e cinema di utilizzo del voucher ed indicare il nome e cognome dell’utilizzatore Clicca sul pulsante “genera il voucher” e su “stampa” per visualizzare il voucher in formato PDF da stampare Riceverai una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione, contenente il link al PDF da stampare a partire da mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo

Questo deal è offerto da Quantum Marketing Italia S.r.l. Contatti del partner: mail assistenza@qmi.it.