Agroalimentare d’eccellenza: i parlamentari Dipasquale e Catanzaro a confronto nel villaggio Coldiretti

Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democratico all'Assemblea Regionale Siciliana, e Nello Dipasquale, deputato Questore dell'ARS, sono andati a visitare il Villaggio della Coldiretti in piazza Castelnuovo a Palermo, la manifestazione che l'associazione di categoria ha voluto organizzare per promuovere e sostenere le eccellenze agroalimentari siciliane in questo periodo di grande crisi derivante da una situazione geopolitica altamente instabile che condiziona anche l'economia agricola della nostra isola.



















"Facciamo i complimenti a Coldiretti – dichiarano i due parlamentari regionali del PD – per aver messo su una manifestazione che è vetrina della qualità delle nostre produzioni agricole e zootecniche, dove è possibile anche fare degli acquisti, partecipare a workshop e conferenze e pure degustare prodotti a chilometro zero. La guerra alle porte dell'Europa, con le sue conseguenze economiche per i rincari nelle bollette e la difficoltà a reperire alcune materie prime, ha acceso i riflettori sull'importanza delle produzioni agroalimentari locali, a chilometro zero e col minore impatto ambientale possibile. La Sicilia – aggiungono i due parlamentari dem – in questo contesto ha molto da offrire e, allo stesso tempo, non teme rivali rispetto alla qualità e alla bontà dei propri prodotti. Per questo l'iniziativa di Coldiretti è lodevole e pensiamo che vada replicata più volte durante l'anno e in diverse piazze di Sicilia".











"Sono stato contento di trovare dei gazebo con molte eccellenze iblee – dice in particolare Dipasquale – e lì abbiamo avuto modo di congratularci con i titolari delle aziende ragusane, con il direttore provinciale di Coldiretti Ragusa, dr. Calogero Fasulo, e con il presidente della Coldiretti di Vittoria Gianfranco Cunsolo. A loro – conclude Dipasquale – abbiamo rinnovato il nostro impegno a batterci con tutte le nostre forze per l'agricoltura siciliana".