Agricoltura: a Catania l’Innovation Day 2024

E’ in programma per domani, *giovedì 30 maggio 2024*, alle ore 10:00, nell’Aula Magna del Polo Bioscientifico del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università degli Studi di Catania, in via Santa Sofia n°100, l’evento dal titolo *Sicilia Innovation Day 2024 – Il Trasferimento delle innovazioni in Agricoltura*.

L’appuntamento è stato organizzato *dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura* per fare il punto della situazione su alcuni progetti finanziati dal PSR Sicilia 2014/22, in particolare con le Sottomisure (la 16.1 e la 16.2) che hanno permesso di creare Gruppi Operativi (tra Imprese Agricole, Enti di ricerca, fornitori di mezzi di produzione, ecc.) con il compito di mettere in atto concretamente, e diffondere, significative innovazioni tecnologiche e risultati di ricerche in grado di migliorare e sviluppare l’agricoltura della Sicilia.

Su un totale di *oltre 100 progetti finanziati e conclusi* il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, con il supporto tecnico-organizzativo del Centro Studi di Economia applicata all’Ingegneria – CSEI Catania, nella giornata di domani analizzerà alcuni dei risultati dei progetti.

Il trasferimento delle innovazioni in agricoltura rappresenta una linea strategica fondamentale per la Sicilia, in relazione alle grandi opportunità che possono derivare dal rinnovamento, dalla diversificazione e dall’ampliamento delle filiere produttive regionali che puntano alle eccellenze agroalimentari, così fortemente caratterizzanti per la nostra economia, e in uno scenario di crisi climatica globale che impone grande attenzione alle tecniche agronomiche e alla gestione aziendale.

L’incontro, coordinato dal Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura *Dott. Dario Cartabellotta*, prevede relazioni di sintesi a cura di esperti sul trasferimento delle innovazioni nei diversi settori, anche con riferimento ai progetti realizzati con le due Sottomisure. Parteciperanno all’incontro anche rappresentanti della EU. Allo scopo di dare evidenza del lavoro svolto, è prevista l’esposizione di poster dei singoli progetti di ricerca delle due Sottomisure.

Grazie al Sicilia Innovation Day 2024 si potranno trarre utili indicazioni per programmare anche le future iniziative a sostegno dell’innovazione per lo sviluppo dell’agricoltura siciliana.

Dell’evento è prevista una diretta streaming a partire dalle 10:15, ecco il link di riferimento https://youtube.com/live/QPvl1BN7V4c?feature=share



