Agli Europei di judo anche la ragusana Savita Russo. Dal 3 al 5 novembre sarà a Montpellier in Francia per gareggiare con i colori azzurri

Savita Russo, atleta della Ecodep Koizumi Judo Scicli, è stata convocata della nazionale italiana per partecipare ai campionati europei che si terranno dal 3 al 5 novembre prossimi a Montpellier in Francia. Diciotto gli azzurri chiamati a fare parte della squadra italiana che difenderà i colori azzurri al campionato europeo. La giovane atleta, cresciuta a Scicli alla corte dell’allenatore Maurizio Pelligra raccogliendone insegnamenti e pratica, è oramai considerata una big dello judo in Italia ed in Europa.

Un successo meritato, frutto di sacrifici, passione e di anni di lavoro.

“Raggiungere un risultato così importante, rappresentare la nostra città di Scicli, ci dà l’esatta dimensione di quanto sia necessario porsi degli obiettivi, spostare l’orizzonte sempre più avanti nutrendo i propri desideri con forza e abnegazione. Si può arrivare o meno a coronare un sogno, e in questo caso siamo di fronte ad un risultato veramente importante, ma il significato profondo, l’esempio che ci arriva dalla giovane Savita Russo sta nell’aver perseverato, nel non aver mollato, nell’essere stati in grado di tenere insieme talento e forza di volontà – afferma l’assessore allo sport Peppe Puglisi – l’Amministrazione comunale tutta si congratula con Savita, con la società Koizumi Judo ed il loro maestro Maurizio Pelligra, per l’obiettivo raggiunto e di continuare a nutrire con la stessa passione e la stessa serietà i loro sogni di vita”.