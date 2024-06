Aggredito commerciante in centro storico a Ragusa, Polizia denuncia ed espelle giovane marocchino

Un cittadino marocchino di 27 anni è stato individuato e denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Ragusa per i reati di danneggiamento, minacce, percosse e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto intorno nei giorni scorsi, quando la Sala Operativa ha ricevuto una segnalazione riguardante un uomo in escandescenza in Piazza San Giovanni. Il soggetto aveva aggredito il titolare di un locale situato nel centro della città.

All’arrivo degli agenti della Squadra Volante, l’uomo ha tentato una fuga precipitosa, dando vita a un rocambolesco inseguimento a piedi tra i vicoli del centro storico. Con non poche difficoltà, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo. Durante l’arresto, il marocchino ha opposto resistenza, minacciando e insultando gli agenti. Le indagini hanno rivelato che l’uomo, insieme a un complice ancora non identificato, aveva preteso di sedersi a un tavolo già prenotato in un locale. Al rifiuto del personale, aveva reagito con violenza, spintonando e minacciando un dipendente. Inoltre, è emerso che il marocchino aveva danneggiato delle auto parcheggiate nella stessa serata.

Il ventisettenne è risultato essere irregolare sul territorio nazionale. Pertanto, previo nulla osta da parte dell’Autorità Giudiziaria, è stato emesso un decreto di espulsione con contestuale trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta.

Questo episodio si collega a un’altra vicenda avvenuta pochi giorni prima, sempre nel centro storico di Ragusa superiore. Un commerciante di via Mariannina Coffa era stato aggredito da un cittadino extracomunitario in seguito a una serie di comportamenti violenti alimentati dall’alcool e dagli schiamazzi notturni. Il presidente territoriale di Confimprese iblea, Peppe Occhipinti, ha espresso preoccupazione per l’immagine della città, specialmente all’inizio della stagione estiva, e ha ringraziato le forze dell’ordine per il tempestivo intervento. Tuttavia, Occhipinti ha criticato l’inefficacia dell’ordinanza antibivacco, spesso ignorata, e ha denunciato il degrado del centro storico, evidenziando la presenza di abitazioni affittate illegalmente a cittadini immigrati e la mancanza di controllo delle aree pubbliche.

Confimprese iblea ha richiesto un intervento più incisivo del Prefetto e un maggior controllo interforze per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico. La solidarietà e la vicinanza di Confimprese sono state espresse al commerciante aggredito, mentre le autorità locali sono chiamate a intervenire con decisione per risolvere questi problemi e garantire un ambiente sicuro e accogliente per residenti e turisti.

Questi eventi sottolineano l’urgenza di rafforzare le misure di sicurezza a Ragusa, specialmente durante l’estate, quando la città accoglie numerosi visitatori. È essenziale che le autorità locali collaborino efficacemente per mantenere l’ordine pubblico e migliorare la qualità della vita nel centro storico.

