Aggrediti vigili urbani di Vittoria da un gruppo di giovani

Storie di violenza urbana a Vittoria. Protagonisti questa volta un gruppo di giovani, probabilmente tutti minorenni che ieri sera hanno preso di mira cinque agenti di Polizia municipale, con una vera e propria aggressione di gruppo.

I cinque vigili, tra cui tre donne, sono intervenuti per cercare di riportare la calma in piazza Sei Martiri, nota a tutti come Piazza Calvario, perché qui viene allestita la classica rappresentazione del Venerdi santo vittoriese.

In quella zona, abituale ritrovo di teenagers e potenziale luogo di risse e disordini, nonché di comportamenti sopra le righe (comprese evoluzioni in moto) è sempre più necessario un presidio delle forze dell’ordine.

Quando sono arrivati i vigili sono stati aggrediti da un branco di minorenni e tra loro pare ci fossero anche alcuni adolescenti. Sono volati insulti e persino bottiglie di plastica

Successivamente è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di stato e molti dei giovani aggressori si sono dati alla fuga

Le indagini sono state avviate per identificare i responsabili. Sul posto, infatti, non è stato possibile procedere all’identificazione.

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha espresso solidarietà alla Polizia municipale di Vittoria.