Aggredita e ferita a Pozzallo: individuato cittadino straniero ritenuto il presunto aggressore

Sarebbe stato individuato un cittadino straniero, accusato dell’aggressione di una ragazza a Pozzallo. Ci sono accertamenti in corso da parte dei carabinieri per il sospetto che possa essere lui il soggetto che alle 5 del mattino di ieri ha aggredito una ragazza 19enne a Pozzallo in largo Vespri siciliani, provocandole lesioni serie che hanno avuto una prognosi di guarigione di 30 giorni.

L’uomo nel tardo pomeriggio di ieri è stato condotto nella caserma dei carabinieri di Pozzallo.

Fonte: Agi

