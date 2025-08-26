Aggredisce sanitari e poliziotti al Pronto Soccorso di Caltanissetta: arrestato 20enne

Momenti di paura e tensione nei giorni scorsi al Pronto Soccorso dell’ospedale “Sant’Elia”, dove un cittadino extracomunitario di 20 anni, regolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dagli agenti della sezione Volanti dopo aver aggredito sanitari e poliziotti a colpi di calci.

L’uomo era stato intercettato in pieno centro città dagli operatori del 118, a causa del suo incedere barcollante e dello stato confusionale. Alla vista dei sanitari, il giovane si era mostrato inizialmente restio a farsi accompagnare in ospedale, tanto che si è reso necessario l’intervento delle Volanti di Caltanissetta per garantire il trasporto in sicurezza al pronto soccorso.

L’aggressione al Pronto Soccorso

Dopo l’arrivo al triage, il ventenne, intuendo che i medici stavano per somministrargli una terapia farmacologica, ha dato in escandescenze: urla, minacce e calci contro operatori sanitari e forze dell’ordine. L’episodio si è consumato davanti a medici, infermieri e cittadini presenti nell’area di attesa, generando panico e tensione.

Le violente reazioni dell’uomo hanno provocato traumi articolari agli operatori colpiti. Nonostante i tentativi di calmarlo, il giovane ha continuato con atteggiamenti autolesionistici e aggressivi fino a quando è stato definitivamente bloccato.

L’arresto e le conseguenze

Su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta, l’extracomunitario è stato tratto in arresto con custodia cautelare in carcere, in attesa del rito direttissimo.

