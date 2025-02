Aeroporto di Comiso: presto voli più economici per Roma e Milano?

Potrebbero esserci buone notizie per chi viaggia da e per la Sicilia. il condizionale è d’obbligo perchè siamo ormai da tempo abituati ad annunci eclatanti che riguardano lo scalo ragusano che puntualmente si trasformano in un flop o in un nulla di fatto. L’aeroporto di Comiso potrebbe presto offrire voli a prezzi più accessibili per Roma e Milano. La Commissione Europea ha infatti dato il via libera a una misura che permetterà di fissare tariffe più basse e orari più comodi, rendendo i collegamenti più efficienti e convenienti per tutti. L’iniziativa nasce per aiutare i siciliani a spostarsi più facilmente, evitando i prezzi troppo alti causati dalla scarsa concorrenza tra le compagnie aeree. Seguendo l’esempio di altre isole italiane come Lampedusa e Pantelleria, Comiso potrebbe garantire un numero fisso di voli a costi accessibili, soprattutto nei periodi dell’anno in cui la domanda è più alta, come l’estate e le festività.

Ora si attende il via libera finale dall’Enac, l’ente che regola il trasporto aereo in Italia, che dovrà formalizzare l’accordo e avviare il bando per selezionare le compagnie aeree che offriranno il servizio. Una volta completati questi passaggi, le nuove tariffe saranno ufficializzate e pubblicate. Questo cambiamento non riguarda solo chi viaggia per turismo, ma anche chi lavora o studia fuori dalla Sicilia e vuole tornare a casa più spesso senza spendere una fortuna. Un’opportunità importante per migliorare la mobilità dei cittadini e rendere Comiso un punto di riferimento per il Sud-Est dell’isola.

“Stiamo lavorando affinché Comiso diventi un punto di collegamento stabile tra la Sicilia e il resto d’Italia”, ha dichiarato l’eurodeputato Marco Falcone, uno dei principali promotori dell’iniziativa. Falcone, che si sta impegnando a Bruxelles per portare avanti il progetto, incontrerà presto i responsabili del settore trasporti dell’Unione Europea per definire gli ultimi dettagli.

© Riproduzione riservata