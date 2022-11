Aeroporto di Catania: Volotea annuncia la nuova rotta Catania – Firenze

La nuova rotta accorcia le distanze tra la città siciliana e quella toscana proponendo un nuovo volo domestico a tutti i passeggeri catanesi e consolidando l’impegno del vettore a livello locale.

“Siamo molto felici di poter annunciare questa nuova destinazione verso Firenze. Recentemente, abbiamo annunciato una nuova rotta in partenza anche alla volta di Nantes, confermando il ruolo cruciale del Fontanarossa all’interno del nostro network aeroportuale. Salgono così a 8 le rotte Volotea in partenza dallo scalo catanese – ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Questa destinazione contribuirà a rafforzare il tessuto economico siciliano e a facilitare gli spostamenti di tutti i catanesi che desiderano organizzare uno short break o una vacanza alla scoperta delle bellezze fiorentine. Con il nuovo volo siamo fiduciosi di poter massimizzare, allo stesso tempo, il flusso di turisti incoming dal capoluogo toscano verso le meraviglie artistiche di Catania e della Sicilia”.

"Siamo soddisfatti dell'annuncio di Volotea del nuovo collegamento tra Catania e Firenze a partire dalla prossima primavera. Si tratta di una destinazione molto importante, per la quale ringraziamo la compagnia aerea, che mette in connessione due mete ad alta vocazione turistica, la Sicilia e la Toscana, dando nel contempo una risposta concreta alla richiesta di mobilità dei siciliani che potranno approfittare della nuova tratta per raggiungere il centro Italia agevolmente e a costi contenuti" – hanno commentato il Presidente e l’Amministratore Delegato Sac, Giovanna Candura e Nico Torrisi.

Diventano così 8 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Catania, 6 in Italia (Ancona, Genova, Olbia, Venezia, Verona e Firenze – Novità 2023) e 2 all’estero, in Francia (Tolosa e Nantes – Novità 2023).