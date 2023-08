Aeroporto di Catania: servizio navette sospeso dal 9 agosto. In totale sono stati forniti 1100 autobus

A partire dal 9 agosto il servizio navette fornito da SAC, la società che gestisce l’aeroporto di Catania e Comiso, sarà sospeso. Ad annunciarlo, la stessa SAC. Grazie al ripristino dell’operatività del Terminal A dell’aeroporto di Catania ,che era stato chiuso a causa dell’incendio, la Società aveva messo a disposizione un servizio navetta per gli aeroporti di Comiso, Trapani e Palermo.

IL SERVIZIO

Tuttavia, il servizio sarà ancora in funzione fino a martedì 8 agosto sera, per rispettare le esigenze delle compagnie aeree che non hanno ancora riorganizzato i voli.

Il servizio navette è stato attivo dal 18 luglio e ha fornito un totale di 1100 autobus gratuiti per i passeggeri che sono stati dirottati o riprogrammati verso altri scali.