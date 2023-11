Adesso Basta commemora Pamela Canzonieri, la ragusana uccisa in Brasile

In un mondo che spesso dimentica e silenzia, l’Associazione “AdessoBasta” – Ragusa, si prepara a commemorare il triste anniversario del femminicidio di Pamela Canzonieri, avvenuto il 17 novembre 2016 a Morro de São Paolo (Bahia), in Brasile. Pamela, una donna di soli 39 anni, è stata vittima di un atto violento nella sua stessa casa, a causa di una cultura che ancora oggi tratta le donne come oggetti di proprietà.

Per onorare la memoria di Pamela e di tutte le donne vittime di violenza, vi invitiamo a partecipare all’incontro “Voce al Silenzio” che si terrà venerdì 17 novembre 2023 alle ore 17.00 – libreria “Flaccavento” in piazza Matteotti, Ragusa. Durante l’evento, Luana e Maria Grazia daranno voce al dolore leggendo testi significativi, mentre Fiammetta curerà la selezione delle canzoni che accompagneranno questo momento di riflessione.

L’iniziativa non è solo un ricordo, ma anche un grido contro una subcultura maschilista che continua a perpetrare violenze sulle donne, considerandole ancora oggetti di proprietà anziché esseri umani liberi di vivere la propria vita. Crediamo che solo parlando e ricordando possiamo contribuire a cambiare questa realtà.

Questo evento è parte del programma della manifestazione “Ti Rissi No”, una mobilitazione provinciale in vista della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza nei confronti delle donne” che si celebra il 25 novembre. Unisce le forze di istituzioni, associazioni di volontariato e singoli individui desiderosi di fare la propria parte per eliminare la cultura della violenza nei confronti delle donne.

Unisciti a noi per dare “Voce al Silenzio” e ricordare che ogni donna merita rispetto e libertà.