Addio al Maestro Alfio Nicolosi, lo scultore della memoria. Ha trasformato il dolore in bellezza

Si è spento all’età di 86 anni il maestro Alfio Nicolosi, artista autodidatta e figura simbolo della città di Vittoria. Nato a Zafferana Etnea l’11 luglio 1939, si trasferì nel 1952 con la famiglia a Vittoria, dove frequentò il liceo scientifico. Dopo un primo impiego come rappresentante per la Fabbri Editore, fu costretto a interrompere l’attività per motivi di salute. La sua vita prese una svolta drammatica nel 1995, quando un tragico incidente stradale portò via suo figlio Francesco, appena diciassettenne.

Fu proprio da quel dolore inconsolabile che, tre anni dopo, nacque in modo inatteso il suo percorso artistico. Un incontro casuale al cimitero con uno scalpellino modicano segnò l’inizio della sua rinascita. Ricevuto in dono un blocco di pietra, Nicolosi realizzò la sua prima scultura, La Croce di Luce, posizionata nel luogo dove perse la vita suo figlio. Da allora, scolpire divenne per lui non solo una vocazione, ma un atto di resistenza e di amore.

Alfio Nicolosi: un artista che ha creato più di 100 opere

In oltre venticinque anni di attività, il Maestro ha creato più di 100 opere, molte delle quali donate alla sua città adottiva. Tra i progetti più significativi spicca il Museo a cielo aperto all’interno del giardino di Palazzo Iacono, dedicato alle vittime della strada: oltre venti sculture realizzate nel corso di un decennio che raccontano, con uno stile inconfondibile, l’evoluzione artistica di un uomo che ha saputo trasformare la pietra in coscienza collettiva.

I funerali del Maestro Nicolosi si terranno sabato 7 giugno alle ore 11, presso la Basilica di San Giovanni Battista a Vittoria.

