Addio a Salvatore Tumino, mecenate ibleo e fondatore del Silva Suri Resort: “L’arte come dono al territorio”

Si è spento nelle scorse ore Salvatore Tumino, imprenditore, visionario e autentico mecenate ibleo, fondatore del Silva Suri Resort e del più recente SilvaSuriMuseum, progetto che ha saputo coniugare turismo, arte e territorio in una delle aree più suggestive di Marina di Ragusa.

Tumino era noto per il suo spirito imprenditoriale ma anche per la profonda sensibilità culturale. Con il SilvaSuriMuseum, immerso nella campagna iblea e nato a pochi passi dal sito archeologico di Fontana Nuova, aveva trasformato un’idea in un atto d’amore per l’arte contemporanea. Ogni stanza del museo, come aveva annunciato lui stesso in occasione dell’inaugurazione della mostra “Mòrfosi” del maestro Salvatore Provino, sarebbe stata dedicata in modo permanente a un artista, creando un vero e proprio percorso esperienziale nel cuore del paesaggio ibleo.

“Credo che noi privati non dobbiamo stare a guardare – disse in quell’occasione – ma dobbiamo contribuire a far crescere il nostro territorio”. Parole che oggi risuonano con ancora maggiore forza, mentre amici, artisti, imprenditori e semplici cittadini lo ricordano con affetto e gratitudine.

Il contributo di Salvatore Tumino

Il suo contributo non si è fermato all’ospitalità di alto livello: ha fatto dell’arte un veicolo di rinascita culturale e di valorizzazione del territorio. Il SilvaSuriMuseum è stato pensato come una struttura viva, aperta al pubblico, capace di attrarre visitatori, stimolare dialoghi e arricchire l’offerta culturale del Sud Est siciliano.

“Spero che la mia iniziativa venga emulata”, auspicava. Ed è con questo spirito che oggi in tanti si uniscono nel cordoglio, convinti che il suo lascito non vada disperso ma, anzi, coltivato e portato avanti con la stessa passione. Le condoglianze alla famiglia da parte della redazione di Ragusaoggi.it

