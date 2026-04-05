Addio a Paola Pelagatti: l’archeologa studiosa di Kamarina aveva 99 anni. Il cordoglio del mondo ibleo

Lutto nel mondo della cultura. È morta all’età di 99 anni l’archeologa Paola Pelagatti. È stata una tra le protagoniste dell’archeologia in Sicilia, con gli studi dedicati a Taormina, ad Akrai, a Naxos e soprattutto a Camarina. Per questo la sua storia di archeologa, nonché di docente universitaria a Bologna e all’università della Tuscia, rimane profondamente legata alla Sicilia e al territorio ibleo.

Formatosi dapprima all’università di Bologna (fu allieva di Luciano Leurenzi)) nonché alla Scuola di Archeologia di Atene, così come l’archeologo chiaramontano Antonio Di Vita (che per un lungo periodo la diresse), ha ricoperto anche l’incarico di Ispettore archeologo presso la Soprintendenza alle Antichità della Sicilia Orientale. Ha ricoperto l’incarico di Sovrintendente in Piemonte a Siracusa, nonché, dal 1990, docente ordinario di Archeologia e Metodologia della ricerca presso l’Università della Tuscia di Viterbo. Era membro dell’Accademia Nazionale dei Lincei e di varie Accademie e istituti di ricerca ( Istituto archeologico Germanico, Pontificis Accademia Romana di Archeologia, Istituto di Studi etruschi).

Nel 2017 il comune di Ragusa le conferì la cittadinanza onoraria, proprio per i meriti speciali legati allo studio e alla valorizzazione dell’antica città greca di Kamarina.

Numerosi gli attestati di cordoglio del mondo politico e della cultura iblea.

foto dell’Accademia Nazionale dei Lincei

© Riproduzione riservata