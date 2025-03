Addio a Giovanni Candiano, pioniere del Pollo Modicanello: si chiude un’epoca per l’avicoltura modicana

Modica ha dato l’ultimo saluto ieri a Giovanni Candiano, imprenditore che ha fatto la storia del polo avicolo a Modica. Con Giovanni Candiano si spegne una delle ultime fiaccole della generazione che ha reso grande l’avicoltura modicana, un settore che, nel cuore della Sicilia, ha saputo imporsi come punto di riferimento per tutto il Meridione d’Italia. Candiano non è stato solo il fondatore del celebre Pollo Modicanello, e della Modicana Mangimi ma un uomo che ha incarnato con tenacia, intelligenza e spirito imprenditoriale i valori del lavoro, dell’identità territoriale e della visione a lungo termine.

Con lui, comne ricorda giustamente Franco Militello un uomo che conosce molto bene la storia del polo avicolo a Modica, è la fine di un’epoca fatta di mani operose, intuizioni brillanti e sacrifici silenziosi. Insieme a lui, il ricordo corre inevitabilmente ad altri nomi che hanno scritto, con dignità e coraggio, la storia dell’avicoltura modicana: il barone Montalbano, Roccasalva, Caschetto, Carmelo Leocata, Nigro, Giorgio Blanco , Giuseppe Blanco e Lucio Giannone. Uomini che non si sono mai arresi di fronte alle difficoltà, ma che anzi hanno saputo affrontare le sfide del tempo, trasformando un’attività contadina in un’eccellenza riconosciuta.

Se oggi Modica può vantare un comparto avicolo forte, strutturato e innovativo, lo si deve proprio a questi pionieri. Loro hanno aperto la strada a un modello produttivo capace di rinnovarsi, investendo in tecnologie moderne, sostenibilità e formazione, senza mai perdere il legame profondo con la tradizione. In ognuno di loro c’era la consapevolezza che l’identità non è una reliquia da conservare, ma una materia viva da modellare, generazione dopo generazione. Alla famiglia Candiano, in questo momento di dolore, la redazione di Ragusaoggi.it esprime le più sincere e affettuose condoglianze.

© Riproduzione riservata