Addio a Giovanna Schembari, madre del direttore della Caritas iblea e di altri 5 figli

Si è spenta 84 anni la signora Giovanna Schembari, madre di sei figli tra cui i gemelli Domenico Leggio, direttore della Caritas Diocesana di Ragusa e Daniele, titolare del bar Savini.

Donna riservata e profondamente legata alla sua famiglia, la signora Schembari ha vissuto una vita ricca di affetti e soddisfazioni. Il suo percorso terreno si è concluso circondata dall’amore dei figli, che non le hanno mai fatto mancare il loro sostegno, la loro presenza e la loro dedizione.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione nella comunità ragusana, che si è stretta attorno ai familiari in questo momento di dolore.

Anche il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, e i membri della Curia diocesana hanno voluto esprimere la loro vicinanza con un messaggio affettuoso:

«Manifestiamo con la preghiera e il fraterno affetto la nostra vicinanza a Domenico Leggio, direttore della Caritas Diocesana, e ai suoi familiari in lutto per la dipartita della cara mamma e imploriamo dal Signore per lei il dono della gloria eterna nel regno dei cieli».