Addio a Cherubina Scolese, insegnante amata: cordoglio in tutta la comunità vittoriese

Una notizia che spezza il cuore e lascia un vuoto difficile da colmare: è venuta a mancare Cherubina Scolese,. La sua scomparsa improvvisa ha colpito profondamente l’intera comunità che, in queste ore, si stringe attorno al dolore dei suoi cari.

Cherubina, insegnante stimata e profondamente amata dai suoi alunni, era molto più di una professionista della scuola: era un punto di riferimento umano, una di quelle presenze silenziose ma costanti, capaci di infondere fiducia, di ascoltare, di donarsi con discrezione e generosità. Ogni gesto, ogni parola, era segnata da un’attenzione autentica verso gli altri. E proprio questo la rendeva speciale: la sua capacità di esserci, di esserci davvero, nei momenti importanti come in quelli più semplici.La sua scomparsa lascia sgomenti, in un silenzio che parla di nostalgia, di incredulità, di amore. Numerosi i messaggi di cordoglio e le testimonianze d’affetto che si stanno moltiplicando sui social e nei messaggi privati indirizzati alla famiglia. Tra le tante parole, spiccano quelle del senatore Salvo Sallemi, che ha voluto affidare a un post il suo ricordo personale:

“La scomparsa di Cherubina Scolese è una ferita per tutti noi. Una donna gentile, amorevole, apprezzata da chiunque l’abbia incontrata. Un’insegnante capace di donare sé stessa, ogni giorno, con passione e umanità. Alle famiglie Scolese e Incalinella va il mio pensiero più sincero. A loro, il mio abbraccio e le più sentite condoglianze per la perdita della loro cara. Anche parenti, amici, colleghi e semplici conoscenti si sono uniti nel dolore, accomunati dal ricordo di una figura luminosa, discreta, profondamente umana. In un’epoca in cui la frenesia rischia di soffocare l’empatia, Cherubina rappresentava una presenza rassicurante e autentica.

I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio 20 Giugno alle 16.30 nell chiesa del Sacro cuore a Vittoria

