Addio a Carmela Giannì, una vita tra cultura e impegno civile a Modica

Carmela Giannì, figura di spicco nella cultura locale di Modica e già assessore comunale nella giunta di Carmelo Ruta, è morta oggi improvvisamente all’età di 74 anni, a pochi giorni dal suo 75º compleanno previsto per l’8 gennaio. La sua vita è stata segnata da un profondo impegno sociale e culturale, e la sua prematura scomparsa è stata causata da un infarto che l’ha colpita mentre si trovava nella sua abitazione.

Giornalista e ex dipendente dell’Asp, Carmela Giannì ha dedicato gran parte della sua vita alla difesa dei diritti delle donne e al sostegno di iniziative culturali nel contesto locale. La sua voce si è levata con forza in molte occasioni per promuovere la parità di genere e la tutela delle donne da ogni forma di discriminazione.

La sua esperienza come assessore comunale, nella giunta di Carmelo Ruta, è stata caratterizzata da un impegno costante per migliorare la qualità della vita della comunità locale. Carmela Giannì ha sempre lottato per l’accesso alle opportunità e la giustizia sociale, dedicando le sue energie a progetti e iniziative finalizzati al benessere di tutti i cittadini.

L’anno 2021 ha segnato un doloroso capitolo nella vita di Carmela Giannì, quando ha perso tragicamente la figlia Valeria, appena 48enne, a causa di un improvviso malore. Questa tragedia ha inevitabilmente segnato profondamente la donna, che ha successivamente vissuto una vita più ritirata.

Il suo impegno e la sua passione per la cultura, la giustizia sociale e i diritti delle donne saranno ricordati come parte integrante del suo lascito. Carmela Giannì, con il suo spirito combattivo, ha influenzato positivamente la comunità locale. Le condoglianze dalla redazione di Ragusaoggi.it