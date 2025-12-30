Scadono domani i termini per la presentazione delle istanze relative al reclutamento di medici da destinare ai servizi di Emergenza-Urgenza dell’ASP di Ragusa, ma il quadro che emerge nei tre principali Pronto Soccorso della provincia resta estremamente preoccupante. Il nuovo anno si apre infatti con strutture sotto organico, turni difficili da coprire e una pressione […]
Ad Acate il tempo si è fermato: l’orologio della Chiesa Madre bloccato alle 11:30
30 Dic 2025 17:13
Ad Acate il tempo è immobile, fermo sulle lancette di uno dei suoi simboli più riconoscibili. Da diversi anni, infatti, lo storico orologio della torre civica della Chiesa Madre segna sempre la stessa ora: le 11:30. Un dettaglio che non passa inosservato agli occhi dei cittadini e dei visitatori, ma che sembra non trovare risposte concrete da parte delle istituzioni. La segnalazione, infatti, è arrivata alla nostra redazione proprio da un gruppo di cittadini.
Non si tratta di un guasto improvviso. L’orologio, in passato, era già rimasto fermo per lungo tempo, prima di tornare a vivere grazie all’impegno di un gruppo di volontari che, con passione e competenza, ne avevano curato il ripristino. Un intervento prezioso, completato anche dall’installazione di un timer per silenziare i rintocchi nelle ore serali e notturne, nel rispetto dei residenti del centro storico.
Poi sono arrivati i lavori di restauro delle torri della Chiesa Madre. Per consentire gli interventi, l’orologio era stato spento temporaneamente, una scelta comprensibile. Ma al termine del restauro qualcosa si è inceppato: la scaletta esterna, necessaria per accedere all’ultimo piano della torre dove si trova il meccanismo, non è stata più reinstallata. Un’assenza apparentemente banale, che di fatto ha reso impossibile qualsiasi intervento successivo, impedendo ai volontari di rimettere in funzione l’orologio.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti: mentre in altre città della provincia, come Ragusa, gli orologi monumentali della Cattedrale di San Giovanni Battista e del Duomo di San Giorgio sono stati restaurati e restituiti alla comunità, ad Acate il tempo resta fermo, simbolo di una valorizzazione incompiuta del patrimonio architettonico locale. I cittadini che hanno segnalato questo malfunzionamento, chiedono che la situazione possa tornare presto alla normalità e che il tempo “torni a scorrere” normalmente ad Acate.
© Riproduzione riservata