Acquisto casa, a Ragusa media di 716 euro al metro quadro

Il mercato immobiliare italiano chiude il 2025 con segnali di consolidamento e crescita costante: i prezzi delle abitazioni usate registrano un aumento medio del 2,6% nell’ultimo trimestre, portando il valore nazionale a 1.863 euro al metro quadrato. Tra le città italiane, Milano, Venezia e Bolzano restano le più care, mentre Ragusa si conferma tra le più accessibili, con un prezzo medio di 716 euro al metro quadrato, rendendo il territorio ibleo una scelta interessante per chi cerca convenienza senza rinunciare alla qualità della vita.

Secondo l’analisi di Idealista, il 70% dei capoluoghi italiani ha registrato un incremento dei prezzi nel trimestre finale del 2025, con rialzi più marcati in città come Como (+6,8%), Pavia, Gorizia e Oristano (+6,6%), Bergamo (+6,4%) e Belluno (+5,3%). Tra le grandi città, Roma (+2,4%), Napoli (+2,5%) e Genova (+2,7%) mostrano una crescita contenuta, mentre Firenze registra una lieve flessione (-0,2%).

Il mercato a Ragusa

Per Ragusa, il mercato immobiliare si mantiene stabile e accessibile rispetto agli standard nazionali, confermando la città come una delle realtà siciliane più interessanti per chi desidera acquistare casa. La combinazione tra prezzi convenienti, patrimonio storico e qualità della vita rende Ragusa un polo attrattivo per famiglie, giovani coppie e investitori.

Il report evidenzia anche come il mercato stia diventando più selettivo, con uno stock immobiliare in progressivo riequilibrio e tempi di vendita leggermente più lunghi. Gli acquirenti, pur orientandosi verso soluzioni di qualità, trovano in città come Ragusa un contesto competitivo ma sostenibile, con opportunità concrete sia nel centro storico sia nelle zone periferiche.

Secondo gli esperti, il 2026 dovrebbe confermare questo trend di crescita moderata ma costante, con Ragusa pronta a mantenere un ruolo chiave tra le città siciliane dove i prezzi delle case restano accessibili e le prospettive di valorizzazione immobiliare solide.

© Riproduzione riservata