Acireale, al via lo Sportello di Creazione d’Impresa: giovani e famiglie protagonisti del futuro lavorativo

Un nuovo punto di riferimento per chi sogna di costruire il proprio futuro lavorativo è stato inaugurato ad Acireale. Nei locali del Living Lab di via San Giovanni Nepomuceno 8, ha preso il via lo Sportello di Creazione di Impresa, una delle iniziative di punta del progetto Luoghi per Crescere, finanziato con risorse del PNRR.

Rivolto ad alunni, famiglie e personale scolastico delle scuole medie e superiori del Distretto socio-sanitario 14, lo sportello offre orientamento gratuito per sviluppare idee imprenditoriali e trasformarle in realtà, con particolare attenzione alle iniziative giovanili e femminili.

Alla guida dello sportello c’è la commercialista Josephine Urso, che ogni venerdì, dalle 15 alle 18, accompagnerà gli utenti – fino a dicembre 2025 – nella definizione di business plan, nell’individuazione dei canali di finanziamento più adatti e nella costruzione di presentazioni vincenti per le proprie idee professionali.

Un ecosistema educativo per il territorio

Il progetto Luoghi per Crescere si fonda su una rete di partner di prestigio: GAL Terre di Aci, Comune di Acireale, Spazio 47 (capofila), Euroconsulenza, Fondazione Steve Jobs e Palestra per la mente. L’obiettivo è ambizioso: generare un impatto educativo profondo e duraturo nella comunità, coinvolgendo attivamente i giovani tra gli 11 e i 17 anni in percorsi per sviluppare competenze digitali, scientifiche, tecnologiche e trasversali. In calendario anche 15 eventi con aziende di successo, pensati per ispirare i ragazzi, offrire modelli concreti e stimolare l’ambizione.

Un investimento sul capitale umano

Con lo sportello e le attività correlate, Acireale si candida a diventare un laboratorio di imprenditorialità giovanile, puntando sulla formazione, sull’inclusione e sulla creazione di nuove opportunità. Per informazioni è possibile contattare il numero 095-895386.

