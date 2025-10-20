Notte di violenza tra Acate e Vittoria: 30 persone coinvolte in una doppia rissa, 4 in ospedale

Quattro feriti, nessuno tra questi è grave. È il bilancio di una grave rissa scoppiata nella tarda serata di domenica ad Acate. La rissa è scoppiata alla periferia di Acate, nella zona che conduce in direzione di Vittoria. Coinvolte una trentina di persone: il vociare, le violenze, gli inseguimenti hanno allertato gli abitanti della zona che hanno chiamato le forze dell’ordine. Il gruppo si è dileguato e la rissa è continuata nella zona di Vittoria, nei pressi di piazzale Nenni, di fronte alla stazione ferroviaria. Il bilancio è di quattro feriti, tutti trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118.

Uno dei feriti sembrava fosse in condizioni più gravi, a causa di lesioni e contusioni al cranio. Per fortuna, anche per lui, solo ferite non gravi. Sono stati tutti medicati al Pronto Soccorso e, dopo gli esami clinici, dimessi dopo qualche ora. I quattro sono tutti giovani, di nazionalità bengalese. Resta da capire chi fossero le altre persone coinvolte e di quale nazionalità e i motivi per cui è scoppiata la rissa. La Polizia, che conduce le indagini, sta visionando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza delle zone dove si è verificato l’episodio, che – come detto – si è svolto in due fasi e in due zone diverse, prima ad Acate, poi a Vittoria.

Un altro episodio si era verificato la notte precedente, quando una quindicina di immigrati, stavolta pare di nazionalità tunisina, si erano affrontati nella zona del Castello di Biscari, non distante dalla chiesa di San Vincenzo, nei pressi di Villa Margherita. Anche in questo caso, alcuni feriti lievi, tutti medicati in ospedale. La foto allegata a questo articolo è realizzata con Ai.

