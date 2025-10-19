Rissa tra extracomunitari ad Acate, i feriti in ospedale. La zona del Castello è off limits

Rissa tra extracomunitari ad Acate. Un gruppo di persone – pare una quindicina – sono venuti alle mani, con urla e schiamazzi, nella zona del castello di Biscari e di Villa Margherita.

Carabinieri e Polizia, intervenuti quasi subito, hanno fermato alcuni giovani. Alcuni erano feriti, per fortuna in maniera non grave e sono stati medicati in ospedale. Per qualcuno è stato necessario il ricorso all’ambulanza che li ha portati fino al Pronto Soccorso. Tutti i presenti sono stati identificati e saranno denunciati. Pare si tratti di circa quindici persone. Ma le indagini vanno avanti. Gli inquirenti stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, per capire come si sia generata la rissa e le diverse responsabilità. Qualcuno infatti potrebbe essere sfuggito all’identificazione, allontanandosi prima dell’arrivo dei carabinieri.

Forte l’allarme tra i residenti. Chi vive nella zona del centro e nei pressi della Chiesa Madre, della chiesa di San Vincenzo e della Chiesa del Carmine, è molto preoccupato e spesso non è facile fare rientro a casa la sera per timore di incontri indesiderati.

Le risse si ripetono molto spesso e, in alcuni casi, anche con l’utilizzo di armi improprie.

Acate, dunque, vive un momento di forte preoccupazione. Ma non accade diversamente a Vittoria e Comiso. Negli ultimi giorni, si sono registrati vari episodi, talvolta con la presenza di immigrati, altre di italiani. Ricerca fotografica di Franco Assenza tratta – foto tratta da Facebook

© Riproduzione riservata