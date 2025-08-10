L’Unione Europea lancia l’allarme: è stato individuato un lotto contraffatto di una soluzione iniettabile in penna preriempita, medicinale usato per il trattamento del diabete. La segnalazione arriva dalla Malta Medicines Authority, che ha informato l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) dopo aver ricevuto una comunicazione dall’azienda titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco. Il lotto incriminato […]
Acate sotto assedio: nuovo incendio in centro, tensione crescente nella cittadina iblea
10 Ago 2025 17:48
Ad Acate torna l’allarme incendi: in tarda mattinata un furgone è stato avvolto dalle fiamme nel cuore della città. Devastato il mezzo ormai irrecuperabile e danneggiata anche la facciata di alcuni negozi vicini. Nessun ferito, ma la preoccupazione tra i residenti è palpabile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Vittoria, supportati da mezzi antincendio. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.
Più episodi in pochi giorni: cresce il timore tra la cittadinanza
Quello odierno è solo l’ultimo di una serie di incendi che hanno colpito Acate e Marina di Acate nel giro di pochi giorni. Un outfitter del settore edilizio piuttosto preoccupante, secondo molti cittadini.
Gli altri roghi recenti
- Autocompattatore in fiamme: circa due settimane fa, un mezzo della raccolta rifiuti è andato distrutto in piena notte, accesso dalle fiamme vicino alla sede della ditta incaricata. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Vittoria, che indagano sull’origine del rogo.
- Chalet in fiamme a Marina di Acate: un altro episodio, verificatosi su uno chalet in legno dismesso sul lungomare, ha destato allarme tra bagnanti e residenti. Fortunatamente nessun ferito. Le fiamme, propagate rapidamente, sono state domate dai Vigili del Fuoco.
- Auto imprenditore in fiamme: solo pochi giorni prima, in via Maresciallo Giudice, un’auto neo acquistata di un imprenditore del settore movimento terra è stata completamente distrutta in un incendio improvviso.
Acate in apprensione
La molteplicità di focolai in così breve tempo spinge la comunità a chiedere maggiore sorveglianza e risposte tempestive. Il sindaco Fidone ha assicurato impegno e monitoraggio costante, mentre le Forze dell’Ordine lavorano per chiarire se si tratti di dinamiche accidentali o di possibili atti intenzionali. foto tratta da facebook di Franco Assenza
