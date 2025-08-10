Acate sotto assedio: nuovo incendio in centro, tensione crescente nella cittadina iblea

Ad Acate torna l’allarme incendi: in tarda mattinata un furgone è stato avvolto dalle fiamme nel cuore della città. Devastato il mezzo ormai irrecuperabile e danneggiata anche la facciata di alcuni negozi vicini. Nessun ferito, ma la preoccupazione tra i residenti è palpabile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Vittoria, supportati da mezzi antincendio. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Più episodi in pochi giorni: cresce il timore tra la cittadinanza

Quello odierno è solo l’ultimo di una serie di incendi che hanno colpito Acate e Marina di Acate nel giro di pochi giorni. Un outfitter del settore edilizio piuttosto preoccupante, secondo molti cittadini.

Gli altri roghi recenti

Autocompattatore in fiamme : circa due settimane fa, un mezzo della raccolta rifiuti è andato distrutto in piena notte, accesso dalle fiamme vicino alla sede della ditta incaricata. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Vittoria, che indagano sull’origine del rogo.

: circa due settimane fa, un mezzo della raccolta rifiuti è andato distrutto in piena notte, accesso dalle fiamme vicino alla sede della ditta incaricata. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Vittoria, che indagano sull’origine del rogo. Chalet in fiamme a Marina di Acate : un altro episodio, verificatosi su uno chalet in legno dismesso sul lungomare, ha destato allarme tra bagnanti e residenti. Fortunatamente nessun ferito. Le fiamme, propagate rapidamente, sono state domate dai Vigili del Fuoco.

: un altro episodio, verificatosi su uno chalet in legno dismesso sul lungomare, ha destato allarme tra bagnanti e residenti. Fortunatamente nessun ferito. Le fiamme, propagate rapidamente, sono state domate dai Vigili del Fuoco. Auto imprenditore in fiamme: solo pochi giorni prima, in via Maresciallo Giudice, un’auto neo acquistata di un imprenditore del settore movimento terra è stata completamente distrutta in un incendio improvviso.

Acate in apprensione

La molteplicità di focolai in così breve tempo spinge la comunità a chiedere maggiore sorveglianza e risposte tempestive. Il sindaco Fidone ha assicurato impegno e monitoraggio costante, mentre le Forze dell’Ordine lavorano per chiarire se si tratti di dinamiche accidentali o di possibili atti intenzionali. foto tratta da facebook di Franco Assenza

