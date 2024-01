Acate: la città in lutto ricorda Igor

Morire a 18 anni a causa di una grave malattia. Commozione e incredulità ad Acate per la prematura scomparsa di Igor Belfiore, studente dell’Istituto Agrario di Vittoria morto all’Ismett di Palermo a causa di una grave patologia. Nonostante avesse ricevuto un trapianto di fegato, Igor non ce l’ha fatta.

AVEVA RICEVUTO IL FEGATO, ADESSO E’ LUI A DONARE GLI ORGANI

Ma grazie all’immensa generosità della famiglia, Igor vivrà per sempre: è stato dato il consenso alla donazione degli organi. Ne aveva ricevuto uno, il fegato, ma alla fine è stato lui a donare. I funerali si sono svolti ieri ad Acate: un’immensa folla ha assistito alle esequie officiate da don Mario Cascone per dare l’ultimo saluto a un giovane che si era appena affacciato alla vita.

Un giovane generoso, educato, amato da tutti. Igor Belfiore si era sentito male la scorsa settimana e dopo un primo ricovero al “Guzzardi” di Vittoria è stato trasferito al centro di eccellenza ISMETT di Palermo, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

IL CORDOGLIO SUI SOCIAL

La prematura scomparsa di Igor ha lasciato un vuoto immenso in tutta la comunità. In queste ore, tantissimi i messaggi sui social

Sulla donazione di organi: “Meraviglioso gesto! Che Dio benedica grandemente i genitori di Igor, e dia loro tante consolazioni”.

“Niente e nessuno potrà riportarti indietro. Senza di te mi sentirò solo, mi mancherà per sempre il tuo sorriso e la tua generosità. La tua assenza è dura da sopportare ma sei volato in cielo e l’unica cosa che posso fare è continuare a vivere portando nel cuore il tuo ricordo”.

“Corri corri vola pure vai più in alto possibile in paradiso il Signore ti ha voluto lì con lui RIP IN PACE Igor Belfiore veglia sulla tua famiglia”.