Acate investe sul futuro: nuovo finanziamento per trasformare l’asilo in edificio a energia quasi zero

Il Comune di Acate compie un passo decisivo verso la piena transizione energetica del proprio patrimonio pubblico. Il sindaco Gianfranco Fidone ha annunciato l’arrivo di un nuovo finanziamento da 250mila euro, concesso dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che si aggiunge agli 840mila euro già ottenuti tramite il PNRR. Un totale di 1 milione e 90mila euro destinato alla riqualificazione e trasformazione dell’asilo di via Agrigento in un edificio nZEB – nearly Zero Energy Building, cioè a consumo energetico quasi nullo.

Un traguardo definito “storico” dal primo cittadino, che segna un avanzamento significativo nel percorso di Acate verso edifici pubblici sicuri, moderni e sostenibili. Il nuovo incentivo è infatti rivolto proprio al completamento degli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento sismico già in corso.

“Un investimento per il futuro dei nostri figli”

Il sindaco Fidone spiega come la visione dell’amministrazione non fosse soltanto quella di rimettere in sicurezza la struttura, ma di crearne una completamente rigenerata secondo i più avanzati criteri di sostenibilità.

“Il nostro obiettivo non era soltanto riqualificare – sottolinea Fidone – ma costruire un modello. L’asilo diventerà un esempio concreto di come sicurezza, risparmio energetico e tutela dell’ambiente possano convivere in un edificio scolastico moderno”.

Il finanziamento consentirà l’installazione di un impianto fotovoltaico di nuova generazione, che garantirà gran parte del fabbisogno energetico dell’edificio, riducendo quasi a zero i consumi e i costi di gestione. I lavori permetteranno inoltre di raggiungere standard energetici elevatissimi, rendendo la struttura autonoma, efficiente e confortevole per bambini e personale.

