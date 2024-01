Abitazioni prese di mira dai ladri a Chiaramonte: tre furti in un giorno

Tre abitazioni sono state prese di mira dai ladri durante la giornata di ieri a Chiaramonte Gulfi. I malviventi hanno aperto tre villette situate in contrada Donnagona e hanno messo a soqquadro tutto l’arredamento. Non sono stati rubati oggetti di importante valore economico, ma in ogni caso è stata sporta denuncia da parte dei proprietari.

NON E’ UN CASO ISOLATO



Si tratta solo degli ultimi episodi in ordine di tempo: un altro furto si è verificato una decina di giorni fa ai danni di un supermarket situato a Piano Dell’Acqua, un’altra zona rurale che ricade nel territorio di Chiaramonte. Il furto è stato perpetrato durante l’ora di pausa pranzo, intorno alle 14. I ladri hanno portato via i contanti presenti nella cassa del supermercato.

I cittadini sono esasperati: da tempo, infatti, chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine. La richiesta dei cittadini è quella di avere un pattugliamento costante della zona in modo da prevenire comportamenti delittuosi da parte dei malintenzionati. Il vastissimo territorio rurale e la carenza endemica di personale, non aiuta a prevenire questi fenomeni di microcriminalità.