A19 Palermo-Catania, partono i lavori da 7 milioni sul viadotto Cinque Archi

Sono iniziati i lavori di risanamento strutturale e sostituzione delle barriere di sicurezza del viadotto Cinque Archi, lungo la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A19, gestita da Anas.

Gli interventi riguardano in particolare la demolizione e ricostruzione delle solette di transizione fra gli impalcati e il rinforzo di alcune travi ammalorate, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la durabilità dell’infrastruttura.

Il viadotto, situato tra i km 95,730 e 97,200, ricade nel territorio di Alimena, in provincia di Palermo. L’investimento complessivo ammonta a 7 milioni di euro, a conferma dell’impegno di Anas nel Piano di ammodernamento della Palermo-Catania, volto a incrementare gli standard di sicurezza lungo l’autostrada A19.

I lavori sono affidati a un’impresa esecutrice individuata da Anas, che seguirà tutte le fasi di cantiere fino al completamento, garantendo interventi mirati e rispettosi delle norme di sicurezza stradale, minimizzando i disagi per gli automobilisti.

