In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Day per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’accesso alle cure. L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, coinvolge oltre 140 strutture con Bollino Rosa, tra cui l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa e il […]
A19 Palermo-Catania, partono i lavori da 7 milioni sul viadotto Cinque Archi
10 Ott 2025 12:15
Sono iniziati i lavori di risanamento strutturale e sostituzione delle barriere di sicurezza del viadotto Cinque Archi, lungo la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A19, gestita da Anas.
Gli interventi riguardano in particolare la demolizione e ricostruzione delle solette di transizione fra gli impalcati e il rinforzo di alcune travi ammalorate, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la durabilità dell’infrastruttura.
Il viadotto, situato tra i km 95,730 e 97,200, ricade nel territorio di Alimena, in provincia di Palermo. L’investimento complessivo ammonta a 7 milioni di euro, a conferma dell’impegno di Anas nel Piano di ammodernamento della Palermo-Catania, volto a incrementare gli standard di sicurezza lungo l’autostrada A19.
I lavori sono affidati a un’impresa esecutrice individuata da Anas, che seguirà tutte le fasi di cantiere fino al completamento, garantendo interventi mirati e rispettosi delle norme di sicurezza stradale, minimizzando i disagi per gli automobilisti.
© Riproduzione riservata