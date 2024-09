A Vittoria ritorna la libreria: un nuovo presidio di cultura

Vittoria ritrova uno dei suoi baluardi culturali: una libreria. Grazie all’impegno di un gruppo di giovani imprenditori locali, la Mondadori Store riaprirà le sue porte venerdì 13 settembre alle 17:30, restituendo alla città un luogo di incontro dedicato alla lettura e alla cultura.

Dopo anni di assenza, il ritorno della libreria in città rappresenta una scommessa per il futuro, come sottolineato da Eva Feligioni, affiliata Mondadori Store: «Io e i miei soci crediamo fortemente in questo progetto: offrire alla città di Vittoria e ai suoi abitanti un servizio culturale importante come quello di una libreria». Questo progetto va oltre la semplice vendita di libri, puntando a creare un punto di ritrovo per la comunità locale, con eventi, presentazioni e collaborazioni con scuole e associazioni del territorio.

La nuova libreria Mondadori, situata nel centro cittadino, si estende su una superficie di 70 metri quadrati e ospita una selezione di 6.000 titoli, dai classici ai bestseller più recenti. Accanto alla narrativa e alla saggistica, non mancano sezioni dedicate al fantasy, young adult e persino ai fumetti e manga, grazie al format Just Comic. Inoltre, l’area We are Junior, con giochi didattici e libri illustrati, offre un’occasione per stimolare la creatività dei più piccoli.

Il ritorno di un presidio culturale come una libreria in una città come Vittoria non è solo una vittoria per gli amanti della lettura, ma un’opportunità per rafforzare il senso di comunità. Eva Feligioni lo ribadisce: «Ci piacerebbe che la libreria di Vittoria diventasse un punto di ritrovo per tutti i cittadini, un luogo dove condividere esperienze culturali e rafforzare il senso di appartenenza alla nostra città».

Questa nuova apertura è accompagnata dall’uso di tecnologie digitali: attraverso i canali social e il portale Mondadoristore.it, sarà possibile ordinare libri online e ritirarli in negozio. Con una vasta gamma di titoli disponibili e la possibilità di partecipare ad attività culturali, il Mondadori Bookstore di Vittoria si candida a diventare un punto di riferimento culturale, non solo per gli abitanti della città, ma anche per tutto il territorio circostante.

Il ritorno della libreria a Vittoria segna una rinascita culturale e rappresenta una scommessa che guarda al futuro, con l’obiettivo di promuovere la lettura, la conoscenza e l’intrattenimento come valori fondamentali per la comunità.

