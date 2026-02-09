A Vittoria divelta la panchina arcobaleno, simbolo di inclusione. Rispetto vandalizzato

VITTORIA – È stata ritrovata divelta la “panchina arcobaleno” nella Villa Comunale di Vittoria, un simbolo cittadino di inclusione, rispetto e dignità inaugurata nel novembre 2022 in occasione della Giornata internazionale della tolleranza con la partecipazione del sindaco On. Francesco Aiello e di vari assessori, e della dirigenza di Arcigay Ragusa. L’iniziativa faceva parte di un progetto di sensibilizzazione contro ogni forma di discriminazione e ha rappresentato un segno tangibile di impegno civico e dialogo sui diritti sociali nella comunità vittoriese.

La panchina, dipinta con i colori dell’arcobaleno — simbolo riconosciuto a livello internazionale di lotta alle discriminazioni e di inclusività per le persone LGBTQ+ — è stata trovata danneggiata e divelta nel piazzale centrale della villa.

Sul posto è intervenuto immediatamente il personale della Polizia Municipale per effettuare i primi rilievi e verificare le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Gli agenti stanno raccogliendo elementi utili per identificare i responsabili dell’atto.

La panchina arcobaleno era stata installata come parte di un percorso di sensibilizzazione promosso da Arcigay Ragusa insieme all’Amministrazione comunale e altre realtà locali, per sottolineare l’importanza della pari dignità e del contrasto a ogni forma di discriminazione. L’atto vandalico suscita sdegno in città.

Nei prossimi giorni sono attese ulteriori verifiche investigative e il ripristino della panchina nel suo significato simbolico e civico originario, a conferma dell’impegno collettivo contro l’intolleranza e a favore di una società inclusiva.

