A Vittoria Consiglio comunale “cangiante”. La Fiore lascia Mpa, Artini e Romano vicini ad Aiello

La presidente del consiglio comunale di Vittoria Concetta Fiore ha lasciato il Movimento per l’Autonomia. Fiore ha reso noto la sua decisione nel corso di una seduta del consiglio comunale. “Non mi riconosco più nella posizione del Mpa” ha detto Fiore.

I consiglieri Artini e Romano tornano nella maggioranza che sostiene Aiello

Nelle ultime settimane, i consiglieri del Movimento per l’Autonomia, Salvatore Artini e Giacomo Romano, si sono riavvicinati al sindaco Francesco Aiello. Fiore non ha condiviso tale scelta. “Per questo ho deciso di confluire nel gruppo misto” ha detto.

Ma quale è la posizione dei due consiglieri Mpa, Salvatore Artini e Giacomo Romano. Un anno fa avevano lasciato la maggioranza, avevano dichiarato di non riconoscersi più nelle scelte compiute dal sindaco Francesco Aiello. Poi Artini aveva firmato la mozione di sfiducia, Romano invece non lo aveva fatto, dichiarando di voler tornare in maggioranza con Aiello.

Ora, la posizione dei due consiglieri Mpa appare nuovamente vicina alle posizioni della maggioranza.

“Non siamo tornati in maggioranza – spiega il capogruppo Artini – c’è un dialogo aperto con Aiello, lui lo ha voluto e noi abbiamo dato la nostra disponibilità. Noi sentiamo la responsabilità di fronte alla città. Per questo, un mese fa, abbiamo votato il bilancio consolidato. Era necessario farlo per evitare il rischio di perdere dei finanziamenti. Non possiamo permettercelo. Era un atto di responsabilità di fronte alla città”.

Artini spiega la sua posizione. Egli, proveniente storicamente dalla destra, ha appoggiato l’attuale sindaco. È stato candidato ed è stato eletto nella sua lista: “Io non ho mai sostenuto il centrosinistra. Io ho votato Aiello, ho voluto sostenerlo come persona e come sindaco. Quando non ne abbiamo condiviso le scelte, lo abbiamo contestato. Di fronte ad alcune scelte da lui compiute come sindaco, mi sono irrigidito. Ora ci sono nuovamente gli spazi per dialogare. Se Aiello continuerà questa sua posizione di dialogo sulle scelte importanti per la città, ci troverà al suo fianco”.

Con i nuovi posizionamenti, la situazione in consiglio comunale diventa molto fluida. Il sindaco Aiello non ha una maggioranza a sostegno della sua azione amministrativa. Ma molte cose potrebbero ancora cambiare e alcune assenze, durante le sedute consiliari, potrebbero diventare determinanti.

Il consiglio vota un ordine del giorno a sostegno della protesta degli agricoltori

Ieri intanto il consiglio comunale ha votato a maggioranza (17 voti favorevoli e sette astenuti) un ordine del giorno presentato da Fabio Prelati del giorno, a sostegno della lotta che i produttori agricoli stanno portando avanti in tutta Europa. “Questa lotta riguarda anche il nostro territorio che, come è noto, è a forte vocazione agricola” ha detto Prelati. Si sono astenuti i consiglieri di Fratelli d’Italia e Diventerà Bellissima. Alla seduta consiliare hanno assistito alcuni agricoltori

Giovedì il sindaco Francesco Aiello con una delegazione di agricoltori, andrà a Roma per sostenere le richieste a sostegno del comparto. foto di repertorio

