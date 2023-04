A Villa Penna i giovani di tutta la provincia per la “Giornata dell’Arte” in programma il 30 aprile

Scicli si conferma crocevia di giovani. E’ qui che si incontrano nelle ore serali venendo da ogni centro della provincia, è qui che puntualmente celebrano molti degli appuntamenti di interesse collettivo. Da anni questo fenomeno coinvolge i giovani della città ma anche di altri coetanei con momenti ricreativi ma soprattutto culturali con performance di pittura, musica e di recitazione. Memorabili gli appuntamenti in piazza Italia, all’ex convento della Croce e negli spazi esterni della scuola. Giovani talenti che si sono misurati negli anni con momenti di grande interesse culturale.

Domenica tutti a Villa Penna a partire dalle 16 per una no stop lunga 8 ore che si concluderà alla mezzanotte dello stesso giorno.

E’ proprio in questa cittadina iblea che si terrà la “Giornata dell’Arte” proposta dalla Consulta provinciale studentesca rappresentata dall’Istituto di Istruzione superiore “Quintino Cataudella” diretto dal preside Enzo Giannone. Sarà un evento culturale che, coinvolgendo i Comuni della provincia di Ragusa, intende raggiungere i giovani al fine di fargli conoscere non solo i luoghi di interesse culturali della propria città ma, nello stesso tempo, promuovere attraverso la collaborazione con le istituzioni e gli enti locali, i talenti e gli interessi artistici della “Generazione Z”. E’ negli ampi spazi di Villa Penna che i giovani si misureranno con momenti artistici ma anche con workshop di street art, musica e arti performative. L’iniziativa è patrocinata dal comune di Scicli. Il 22 ottobre dello scorso anno sempre a Villa Penna si era tenuta la “Giornata dell’Arte – New green” sulla sostenibilità ambientale, promossa da Legambiente Scicli “Kiafura” e dal Comitato studentesco dell’Istituto “Quintino Cataudella”.