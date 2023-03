A Valverde con la ruspa per furto sportello Postmat in ufficio postale. Molti danni. VIDEO

La freddezza con cui i ladri hanno agito nella notte scorsa al centro di Valverde, in provincia di Catania, è incredibile. Utilizzando un escavatore e un furgone, hanno fatto irruzione nell’ufficio postale di via Vincenzo Bellini, mettendo a segno un furto di notevole entità. Si tratta di una tecnica ormai nota nel Catanese, utilizzata in passato da una banda criminale che ha fatto di questo metodo il suo marchio di fabbrica.

Increduli tutti

Ciò che lascia sbalorditi è la disinvoltura con cui i malviventi hanno compiuto l’operazione. Nonostante il rumore e la mole dell’escavatore, sono riusciti a portare a termine il furto. Una situazione che non può che destare preoccupazione e allarme tra i residenti della zona.

Non si hanno ancora notizie sull’identità dei responsabili, ma gli investigatori stanno lavorando per raccogliere gli indizi e le testimonianze utili a individuare i colpevoli. Nel frattempo, l’area interessata è stata transennata e si attendono ulteriori sviluppi sulla vicenda.

Non è la prima volta che accade un fatto del genere a Valverde. Nel 2017, infatti, una banda criminale aveva fatto irruzione nell’ufficio postale della stessa via Bellini, utilizzando l’escavatore per forzare il bancomat e portare via il denaro. Anche in quella occasione i residenti erano stati svegliati dal rumore e l’episodio aveva causato un forte disturbo nella zona.

Siamo di fronte ad un problema che riguarda la sicurezza pubblica e che richiede una risposta immediata e decisa da parte delle autorità competenti. Non possiamo permettere che questi atti criminali continuino ad avvenire impunemente, creando un clima di insicurezza e paura tra i cittadini. Serve un intervento urgente per garantire la sicurezza e la tranquillità di tutti. Ricerca fotografica di Franco Assenza, video tratto dal web