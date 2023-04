A sorpresa, apre il Centro Commerciale Ibleo per il 25 aprile: furiosi lavoratori e sindacati

Il 25 aprile, a sorpresa, il Centro Commerciale Ibleo di Ragusa resterà aperto. Una decisione che fa arrabbiare lavoratori e sindacati, soprattutto perchè era stato concordato che durante quelle giornate i centri commerciali della provincia restassero chiusi. A darne notizia è la Filcams CGIL. Secondo quanto dichiarato in una nota diffusa alla stampa dai sindacati, la decisione è stata presa unilateralmente contravvenendo, di conseguenza, a quanto già previsto in calendario.

UNA DECISIONE UNILATERALE



La direzione del CCI ha inviato una comunicazione a tutti gli esercenti con la quale dichiara che, dopo un’attenta analisi ha ritenuto opportuno disporre l’apertura di tutti i negozi dalle ore 10.00 alle 21.00.

Nella programmazione relativa all’anno 2023, il calendario prevedeva invece che il 25 aprile tutto sarebbe rimasto chiuso, così come avviene ormai da diversi anni.

E’ superfluo evidenziare come questa decisione abbia fatto arrabbiare moltissimo i lavoratori che, giustamente, sapendo da tempo che quel giorno sarebbero stati liberi, si erano già organizzati per trascorrere con le famiglie o con gli amici questo giorno di vacanza.

LA RABBIA DEI SINDACATI E DEI LAVORATORI



La Filcams CGIL dichiara: “Com’è possibile che quando si chiede di disporre la chiusura per un giorno, la direzione dei centri commerciali ci dice che è necessario parlarne un anno prima, mentre per disporne l’apertura, bastino pochi giorni, scombussolando i piani dei lavoratori – si chiede il Segretario generale della Filcams CGIL Antonio Modica – che evidenzia inoltre come una sentenza della Corte Costituzionale preveda che il lavoratore ha sempre il diritto di scegliere di non lavorare nei giorni festivi, senza incorrere in un provvedimento disciplinare o in una sanzione”.

La Filcams CGIL auspica che la direzione del centro commerciale mantenga le chiusure calendarizzate a inizio anno, prima fra tutte quella del 1° Maggio.

Per questo si chiede un immediato incontro con la direzione del Centro Commerciale Ibleo, come avvenuto con la direzione dei centri commerciali Le Masserie e La Fortezza.