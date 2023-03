A Scoglitti si raffonza il presidio di primo intervento: ci sarà un medico h24

A Scoglitti si rafforza il PPI, il presidio di primo intervento, grazie alla presenza di un medico h24. E’ quanto si è stabilito ieri in seguito a una riunione fra i vertici Asp e l’amministrazione comunale.

E’ stata assicurata la presenza del medico di Ppi (presidio di primo intervento) e inoltre verrà garantita la presenza del sanitario di guardia medica più il presidio del 118 con un’ambulanza permanente.

AMBULANZA A SCOGLITTI, UN PROBLEMA CHE DURA DA TROPPO TEMPO

Da molto tempo, infatti, gli abitanti di Scoglitti lamentavano il fatto che l’ambulanza non fosse sempre presente nella frazione marinara e questo, naturalmente, portava molti disagi ai residenti in quanto costretti ad aspettare, in caso di emergenza, che un’ambulanza arrivasse da Vittoria o da Acate. Un passo importante, dunque, che vuole garantire la sicurezza di chi vive tutto l’anno nella popolosa frazione marinara.