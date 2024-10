A Scicli si va a grandi passi verso il CCR di contrada San Biagio

Sono stati consegnati alla ditta appaltatrice, alla presenza del sindaco Mario Marino e dell’assessore Enzo Giannone, i lavori per l’impianto antincendio del CCR di contrada San Biagio a Scicli.

La ditta Iblea Antincendio Srl avrà 60 giorni di tempo per realizzare l’intervento finanziato per 100 mila euro.

Il Centro comunale di raccolta dei rifiuti ingombranti potrà essere inaugurato nel gennaio 2025.



