A Scicli la prima edizione del memorial Elio Puzzo

E’ in fase di svolgimento la prima edizione del memorial Elio Puzzo, il torneo di calcio a undici organizzato a Scicli. Gli incontri si tengono ogni fine settimana presso il campo polivalente di contrada Jungi.

Tredici le squadre partecipanti, con un numero di iscritti che si aggira intorno ai 330 calciatori. La partita inaugurale è stata disputata tra le squadre Vivaio Ibleo e Padre Pio con il risultato finale di 4-0 per la prima.

Tra gli ex calciatori cremisi intervenuti si segnalano Antonello Bonaventura, Sergio Donzella, Francesco Liuzzo e Maurizio Manenti che hanno voluto dedicare un commovente pensiero al loro ex compagno di squadra con cui sono riusciti a scrivere alcune pagine di storia del calcio in città. L’organizzazione è stata portata avanti in collaborazione con le figlie di Puzzo, Chiara, Giada e Alice. Ad animare la serata inaugurale ci ha pensato il dj Gianluca Russino.