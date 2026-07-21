A Scicli il centrosinistra prova a cambiare passo: AVS lancia la sfida dell’unità

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A pronunciarsi per primo era stato, nei giorni scorsi, il Partito Democratico auspicando questo percorso in vista del rinnovo degli organismi amministrativi della città. A ruota anche AVS scende in campo e si appella a tutte le forze politiche, civiche e sociali del campo progressista. Ne motiva anche il perchè puntando su impegno, conoscenza ed unità soprattutto: “è tempo di unire le forze per offrire alla nostra città una reale alternativa di governo. Il bisogno di una Scicli progressista, attenta ai diritti, all’ambiente, al lavoro e alla giustizia sociale, è palpabile e diffuso tra i cittadini. Non possiamo più permetterci di disperdere energie o di arrivare a ridosso delle elezioni con accordi dell’ultimo minuto basati sulla semplice somma di sigle o di consensi. La nostra comunità ha bisogno di un progetto politico serio, credibile e di lungo respiro, costruito insieme fin da subito – scrivono in una nota uomini e donne di Alleanza Verdi Sinistra – guardando alle esperienze passate, locali e provinciali, dobbiamo avere il coraggio di riconoscere gli errori per non ripeterli. Le divisioni e le incomprensioni ci hanno spesso penalizzato, non permettendo di offrire quella convergenza necessaria per essere vincenti. Oggi la risposta non può essere che una: l’unità. Unità che si raggiunge attraverso un dialogo paritario, leale e reciproco tra tutte le forze che si riconoscono nei valori del centrosinistra e del civismo progressista”.

Messaggio di unità per evitare che si torni a perdere sotto il giogo delle divisioni.

“Non cerchiamo primogeniture, ma vogliamo essere un perno affidabile e coerente, capace di favorire il dialogo e di garantire la solidità del progetto. Ci proponiamo come la forza politica che, con responsabilità, lavora per unire e non per dividere, fornendo una base valoriale e programmatica solida su cui innestare l’alleanza – prosegue AVS – il nostro obiettivo non è stilare un contratto notarile, ma definire insieme una visione di città. Dobbiamo tracciare un perimetro progressista coerente, elaborare un programma condiviso e pensare a una squadra di governo che sia espressione di competenze e sensibilità associative, capace di lavorare in sinergia. Una squadra che rompa con le logiche del passato e che metta al centro il bene comune, superando l’idea improponibile dell’ uomo solo al comando. L’unità del fronte progressista è la “condicio sine qua non” per il successo. Senza veti incrociati e con la volontà di costruire un futuro comune, possiamo vincere”.

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