Ragusa celebra il suo oro bianco: We Cheese accende i riflettori sul Ragusano Dop

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Ragusa Ibla si prepara a diventare la capitale del gusto ibleo. Dal 23 al 26 luglio, si accenderanno i riflettori sulla seconda edizione di “WE-CHEESE – Il Ragusano Dop e i formaggi iblei“. L’evento è promosso e organizzato dal Centro Commerciale Naturale “Antica Ibla” in stretta collaborazione con il Comune di Ragusa, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, la Camera di Commercio del Sud-Est, il Consorzio di Tutela del Ragusano Dop, il CoRFiLaC, il Diprosilac e ONAF. Quattro giornate interamente dedicate ai sapori più autentici della tradizione casearia ragusana, da poco coronata dal prestigioso riconoscimento di Ragusa come “Città del Formaggio 2026” da parte dell’ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio).

Non una semplice rassegna gastronomica, ma un percorso sensoriale ed esperienziale diffuso tra le vie del borgo barocco. Caciocavallo, provola, ricotta, mozzarella e altre eccellenze locali saranno i protagonisti di un ricco palinsesto che prevede degustazioni guidate in duplice lingua, talk e approfondimenti con esperti del settore come il presidente di AFIDOP Antonio Auricchio, il prof. Vincenzo Russo della IULM di Milano e Maria Cristina Crucitti nota divulgatrice del mondo caseario, presentazione di libri con ospiti Francesco Lauricella, Daniela Tralongo ed Anna Martano, demo-cooking con gli chef ed i pasticceri dell’APCI, menu interessanti nei ristoranti aderenti alla kermesse, laboratori e giochi per bambini a cura delle aziende della rete “Fattorie educative iblee”. Un ricco appuntamento pensato per appassionati, turisti e famiglie che desiderano scoprire l’identità del territorio ibleo e che potranno assistere ogni giorno alla preparazione in diretta dei formaggi grazie al Caseificio Live “Dal latte alla tavola”grazie al giovane gruppo di casari di Passione Latte e all’antico rituale della marchiatura a fuoco che certifica l’autenticità delle Dop siciliane. Sarà poi interessante scoprire e dialogare con i produttori lungo il Viale dei Giardini e ammirare la mostra del carretto in Via Orfanotrofio.

Il programma completo della manifestazione è stato presentato ieri in conferenza stampa presso la Sala Giunta del Comune di Ragusa. Presente il sindaco Peppe Cassì che ha espresso grande soddisfazione per «un’iniziativa che celebra il riconoscimento di Ragusa come Città del formaggio, vedendo il pieno coinvolgimento di tutti i rappresentanti della filiera lattiero-casearia: dai produttori agricoli al CoRFiLaC, fino al Consorzio di Tutela e a grandi chef. In questi quattro giorni, grazie alla partecipazione di numerosi operatori commerciali, ci aspettiamo che Ragusa Ibla – uno dei luoghi più affascinanti dell’intera Sicilia – si riempia di visitatori e appassionati. Si tratta di un evento di grande richiamo, capace di unire la nostra tradizione gastronomica d’eccellenza, legata al latte e al formaggio, con le bellezze architettoniche di uno scenario unico e straordinariamente valorizzato per l’occasione». Per l’assessora comunale allo sviluppo economico Catia Pasta «obiettivo primario è stato quello di fondere la cultura casearia con quella del territorio. In questo progetto i ristoratori sono diventati parte attiva, proponendo menu a tema dedicati. Crediamo sia fondamentale creare conoscenza e consapevolezza sui nostri prodotti d’eccellenza; non a caso, abbiamo coinvolto chef di altissimo livello. La scelta di luglio nasce dalla volontà di offrire un’opportunità in più al territorio e un’ulteriore attrattiva per i turisti, grazie a un ampio programma che lega le nostre specialità gastronomiche alla cultura, come le visite guidate nei palazzi storici. We Cheese non è una sagra, ma un evento culturale capace di connettere turismo, storia, produzioni tipiche e, di conseguenza, la nostra stessa identità».

Presenti tra gli altri anche il funzionario direttivo della Camera del Commercio del sud est Antonio Galanti, il presidente del Consorzio di tutela del Ragusano Dop Giuseppe Occhipinti, il presidente di Diprosilac Enzo Cavallo, il vicepresidente del CoRFiLaC Giuseppe Licitra, il rappresentante di ONAF Guglielmo Portelli, Giovanni Cascone in rappresentanza del gruppo Passione Latte e il presidente del Centro Commerciale Naturale “Antica Ibla”, Daniele La Rosa. Quest’ultimo ha sottolineato che si vuole «unire turismo e gastronomia valorizzando il concetto di lentezza, mutuato dal lavoro del casaro che in masseria crea prodotti d’eccellenza rispettando i tempi della tradizione. È questo il messaggio che stiamo rivolgendo in particolare ai turisti, puntando su dettagli ricchi di significato. Il Ragusano Dop, principe della nostra tavola, merita una vetrina prestigiosa e l’intero palinsesto ruota attorno a questa eccellenza. Il pubblico troverà talk con relatori di rilievo, presentazioni di libri, colazioni tematiche, degustazioni e il suggestivo momento della marchiatura in piazza Duomo, oltre a vari spettacoli. La vera novità, pensata per lasciare un segno duraturo, sarà la creazione di un percorso emozionale e sensoriale all’interno dell’info point turistico in Corso XXV Aprile, che resterà fruibile anche dopo la conclusione della manifestazione».

Appuntamento, dunque, con la seconda edizione di We Cheese per giovedì prossimo con il taglio del nastro alle ore 19.00 in P.zza G. B. Odierna. La prima serata ospiterà uno dei momenti più attesi: “La Bianca Notte” a cura dell’ONAF. Per l’occasione, dalla piazza principale di We-Cheese, verrà trasmessa una diretta televisiva regionale su TVA (Canale 79) per collegarsi live con le altre “Città del Formaggio” siciliane: Maniace, Poggioreale, Capizzi, Santo Stefano Quisquina, San Mauro Castelverde, Godrano, Contessa Entellina e Palermo.

Qui il programma completo https://linktr.ee/wecheese

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