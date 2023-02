A Scicli è carenza idrica

Duro colpo per la distribuzione idrica nel centro abitato di Scicli. Carenze si registrano nella parte alta della città e nei livelli superiori delle abitazioni. L’alluvione del 9 e 10 febbraio ha dato il colpo di grazia al già delicato e traballante sistema idrico. “A causa di un guasto idrico non ancora individuato, nel centro cittadino di Scicli si registreranno carenze idriche sia nelle zone alte che nei piani alti delle abitazioni – comunicano dal Comune – un’autobotte è stata collocata nel parcheggio dell’autoparco, alla stazione ferroviaria, a fianco del comando della polizia locale, per consentire a quanti si muniscono di bidoni di rifornirsi. I vigili urbani stanno raccogliendo le segnalazioni per inviare a domicilio le autobotti della ditta privata a quanti ne facciano richiesta. Si invita alla parsimonia nel consumo di acqua”.

Risolto il guasto al pozzo Manenti

L’appello all’uso parsimonioso dell’acqua potabile arriva nonostante nel tardo pomeriggio di lunedì si sia riusciti a risolvere il guasto che si rea verificato al pozzo Manenti, un pozzo privato da anni utilizzato per rifornire il centro abitato. A causa delle ripetute interruzioni elettriche e degli sbalzi di tensione dovute al maltempo, l’impianto di sollevamento idrico del pozzo Manenti che serve le zone alte di Scicli e del villaggio Jungi aveva subito dei danni. Dopo i lavori necessari il guasto è stato recuperato e l’erogazione idrica è stata ripristinata nella serata di lunedì. Ora nuovi guasti hanno portato a nuovi disagi che colpiscono direttamente il centro della città.