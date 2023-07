A Santa Croce la signora Francesca Scillieri compie 100 anni: tanti auguri!

A Santa Croce…si vive bene! La signora Francesca Scillieri ha raggiunto l’invidiabile traguardo dei 100 anni di età. Persona stimata da tutta la comunità per il suo impegno come insegnante, la sua partecipazione nei gruppi ecclesiali e il suo amore per i suoi nipoti e gli allievi, dimostrano quanto sia stata una figura positiva e influente nella vita delle persone che ha incontrato.

A LEI GLI AUGURI DEL SINDACO E DELL’INTERA COMUNITA’

Il sindaco di Santa Croce, Peppe Dimartino le ha portato gli auguri a nome di tutta la città. La signora Francesca è un esempio di forza, tenacia e amore. L’augurio è che possa ancora vivere a lungo, in buona salute e circondata dall’affetto dei suoi cari e dell’intera comunità. A lei, i più sinceri auguri da parte della redazione di Ragusa Oggi.