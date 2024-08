A Santa Croce, contributi per il recupero degli immobili nel centro storico: al via le domande

L’amministrazione comunale di Santa Croce ha lanciato un’iniziativa per migliorare il volto del centro storico attraverso il rifacimento e la riqualificazione dei prospetti esterni degli immobili. Per il 2024 sono stati stanziati 30.000 euro in contributi a fondo perduto, con un massimo di 4.000 euro per domanda, destinati a chi intende avviare lavori di recupero delle facciate, come il consolidamento e il rifacimento degli intonaci, la tinteggiatura, la sostituzione di infissi esterni, grondaie e altri interventi simili.

Rigenerare il centro storico

Il sindaco Peppe Dimartino ha sottolineato che questa iniziativa è parte di un più ampio sforzo per rigenerare il centro storico, accompagnando altre misure già in atto, come le agevolazioni per l’apertura di attività commerciali e per le giovani coppie che desiderano trasferirsi in centro, nonché le premialità per la realizzazione dei copri-mastelli per le attività commerciali. L’obiettivo è rendere la città sempre più vivibile per famiglie, giovani e anziani.

Le domande per i contributi devono essere presentate entro il 31 dicembre. Le modalità di presentazione sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente, dove verrà anche pubblicata la graduatoria dei soggetti ammessi ai contributi una volta valutate le richieste.

