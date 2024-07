A Santa Croce, 11mila e 500 euro per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Il Comune di Santa Croce Camerina ha ottenuto un finanziamento di 11.500 euro dalla Regione Siciliana per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Questo finanziamento sarà utilizzato per la redazione del PEBA (Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche).

Monitoraggio del territorio

Grazie a tale finanziamento sarò avviato un monitoraggio delle barriere presenti sul territorio, sia negli edifici pubblici sia negli spazi urbani. Successivamente, si potranno redigere i piani di intervento per rendere maggiormente fruibile la città alle persone con disabilità.

Il sindaco, Peppe Dimartino, ha dichiarato: “L’accessibilità è un diritto di tutti e una città senza barriere è una città più giusta, accogliente e vivibile per ognuno di noi”.

