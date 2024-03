A Sampieri nuovi cestini per la raccolta differenziata

Forte della Bandiera Verde, Sampieri attende l’assegnazione della Bandiera Blu dopo la richiesta avanzata dal Comune di Scicli alla FEE e si attrezza all’accoglienza turistica in uno dei posti più belli della costa sud-orientale della Sicilia. Installato il nuovo arredo per la raccolta differenziata dei rifiuti. “Sono nuovi cestini per i rifiuti differenziati – spiega il consigliere comunale Giuseppe Puglisi, già assessore al turismo della giunta Marino – questo nuovo tipo di cestini hanno quattro scompartimenti per il deposito differenziato dei rifiuti, hanno pure il posacenere ed una base di appoggio per bicchieri e bottiglie. C’è anche lo scompartimento per le deiezioni degli animali, in cani in particolare. Questi cestini sono stati acquistati con i fondi che sono arrivato lo scorso anno, nel 2023, grazie alla Bandiera Verde assegnata a Sampieri”.

Intanto si lavora per la pulizia delle spiagge del litorale.

La ditta appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani in città ha già iniziato nel lavoro di pulizia e di bonifica delle spiagge del litorale sciclitano. L’attività è seguita passo passo dall’assessore all’ecologia Enzo Giannone impegnato anche nella individuazione di tutte le criticità che vengono accertate sul litorale. L’intervento mira a garantire la piena fruizione degli arenili per queste feste di primavera quando sul litorale, grazie alla presenza di importanti stazione turistiche da Playa Grande a Sampieri passando per Donnalucata e Cava d’Aliga, si riversano tante persone, siano essi residenti che turisti.

