A Sampieri e Marina di Modica due locali senza autorizzazione al ballo e clienti in possesso di droga

Controlli a tappeto da parte della polizia sui locali della costa iblea e su eventuali irregolarità. Sono stati scoperti due locali, a Sampieri e Marina di Modica, in cui si ballava abusivamente. A Sampieri (Comune di Scicli), è stata scoperta un’attività abusiva di trattenimenti danzanti. Il titolare è stato sanzionato amministrativamente e denunciato all’Autorità Giudiziaria per l’apertura abusiva di un locale di pubblico spettacolo.

OPERAZIONE ANCHE A MARINA DI MODICA: DROGA E BALLO

A Marina di Modica, non solo è stata scoperta un’altra attività abusiva di trattenimenti danzanti, ma sono stati trovati anche due clienti in possesso di droga. L’organizzatore dell’evento è stato sanzionato amministrativamente e denunciato all’Autorità Giudiziaria per l’apertura abusiva di un locale di pubblico spettacolo.

Il soggetto trovato in possesso di droga aveva con sè 0.4 grammi di marijuana, 3 dosi di hashish e 4 dosi di MDMA, oltre a un importo di 360 euro, che è stato sequestrato insieme alla sostanza stupefacente. Questo soggetto è stato denuncito all’Autorità Giudiziaria per il reato di possesso di sostanze stupefacenti. Un altro cliente è stato trovato in possesso di sostanze dalla GdF, per uso personale. Questa persona è stata segnalata alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90.